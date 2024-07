Tag des offenen Denkmals in Viersen Altes Haus – das Schmuckstück soll wieder funkeln

Schon von außen ist der Charme zu spüren, den das Haus an der Eichenstraße 3 in Viersen einst in voller Schönheit ausstrahlte. Auch wenn der Zahn der Zeit an dem Gebäude genagt hat und sich Risse in der Fassade zeigen, die einstige Farbe verblasst ist, eines der Fenster der zweiflügeligen Holztür ein Loch hat, das Gesims abgeplatzte Stellen aufweist und der Erker in die Jahre gekommen ist, so hat das Haus nichts von seiner Ausstrahlung verloren. „Es ist ein Schmuckstück, und es wird wieder zum Leben erweckt“, freut sich Ellen Westerhoff, Leiterin der Denkmalpflege der Stadt Viersen.