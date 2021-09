Architektur in Viersen : Was Denkmale zu erzählen haben

Die Philosophin und Künstlerin Eva Koethen bringt am Sonntag in der Villa V das Schwimmbad ins Haus – in Fotoform. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ rücken am Sonntag beim Tag des Offenen Denkmals Mythen, Legenden und Handwerkskünste in den Fokus. In Viersen gibt’s vier lohnende Ausflugsziele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Der zweite Sonntag im September ist seit 29 Jahren bundesweit „Tag des Offenen Denkmals“. Ganz unterschiedliche Institutionen beteiligen sich in Viersen – der Bogen reicht vom Lehm bis zu Philosophen.

So bietet der mit seinen knapp 500 Jahren zu den ältesten Höfen der Region zählende Lemmejanshof den Besuchern Einblicke mit ganz viel Hintergrundwissen. Auf digitalem Wege ist Kostenpflichtiger Inhalt das Baudenkmal Tho Lemmejanszu besichtigen. Das Amt für Denkmalpflege im Rheinland konnte in den vergangenen zwei Jahren einige Geheimnisse über den Lemmejanshof in Viersen-Hoser lüften. Diese Forschungsergebnisse und auch die alten Handwerkstechniken, die das Gebäude wieder zum Leben erwecken, werden in einem rund zehnminütigen Film zum Tag des offenen Denkmals präsentiert.

Mehr Lehm! In alten Handwerkstechniken wird der fast 500 Jahre alte Lemmejanshof in Viersen-Hoser restauriert. Ein neuer Film zeigt die Arbeiten. Foto: LVR

Info Dülkens historische Meile Geschenk Am Tag des Offenen Denkmals, Sonntag, 12. September, überreicht der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dülken um 14.11 Uhr an der Ecke Westwall/Börsenstraße Informationstafeln zu Dülkens historischer Meile an die Untere Denkmalbehörde der Stadt Viersen.

Der Fachwerkhof stand jahrelang leer und war sich selbst überlassen. Vor zwei Jahren hat die Familie Peter Overlack aus Liedberg die Restaurierung und Reaktivierung von Tho Lemmejans unter der Leitung des Viersener Architekten Martin Breidenbach gestartet und damit die Rettung eines geschichtlichen Schatzes begonnen. Da schriftliche Quellen zum Hof nicht existieren, stellten sich viele Fragen. Daher wurden die Bauforschung, Vermessung und Restaurierung in Vorbereitung für die anstehende denkmalgerechte Sanierung tätig, denn für sie ist das Bauwerk selbst die aussagekräftigste Quelle. Die Fachleute des LVR-Amts für Denkmalpflege im Rheinland erstellten Pläne und beantworteten Fragen nach Materialien, Konstruktion und Baugeschichte. Diese Ergebnisse helfen bei der Beurteilung des Denkmalwertes. Jede Bauuntersuchung liefert darüber hinaus die Grundlage für wissenschaftliche Forschung über historische Architektur. Und sie offenbart oft spektakuläre Einblicke in die Baugeschichte, die ein Denkmal wertvoll und einzigartig macht.

Gemäß einer dendrochronologischen Untersuchung, die das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland veranlasste, sind die Eichenbäume für die Errichtung des Gebäudes 1545 bis 1548 gefällt worden, so dass als Baujahr 1548 oder 1549 angenommen wird. Das Gebäude vereinigt in sich zwei bauhistorische Epochen, nämlich das Rauchhaus mit hoher Tenne und offen brennendem Feuer sowie das Doppelankerhaus, mit einem so genannten „hohen Herd“ unter einer großen Kaminschürze. Zudem hat der Dreißigjährige Krieg Spuren am Gebäude hinterlassen, die sich baugeschichtlich interessant ausdrücken. Der Film über den Tho Lemmejanshof bei Youtube abrufbar.

Aber nicht nur dort wird es spannend: Zum Tag des Denkmals wird im Viersener Salon in der Villa Marx, Gerberstraße 20, um 11 Uhr die Ausstellung Kostenpflichtiger Inhalt „Rintgen – Entwicklung eines Viersener Stadtteils“ eröffnet.