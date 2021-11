Bildung in Viersen : Zwei Schulen sagen ihre Tage der offenen Tür ab

Bildung in Viersen

An der Realschule an der Josefskirche war für den 27. November ein Tag der offenen Tür geplant. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Mit Verweis auf das aktuelle Infektionsgeschehen verzichten ein Gymnasium und eine Realschule auf Präsenzveranstaltungen und wollen sich den Eltern angehender Fünftklässler lieber digital vorstellen. Andere Schulen setzen weiterhin auf einen Tag der offenen Tür.

An fast allen weiterführenden Schulen in Viersen stehen noch die Informationstage bevor, an denen sich Eltern von Viertklässlern dort umsehen können. Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens haben sich nun jedoch Änderungen ergeben.