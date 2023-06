Tag der Architektur 2023 im Kreis Viersen Vier außergewöhnlichen Gebäude in Viersen und Brüggen zu sehen

Dieser Neubau ist ein Einfamilienhaus ohne Keller. Architektonisch greift er die Formensprache historischer Vierkanthöfe auf. Diese Bauform ist in NRW selten und eher in Österreich und Bayern verbreitet.

Besichtigungstermin ist am Sonntag, 18. Juni, von 12 bis 16 Uhr an der Adresse In der Haag 15b in 41379 Brüggen. Auf Anfrage sind auch Führungen möglich.