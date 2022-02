Engagement in Schwalmtal : Tafel sucht dringend neue Helfer

Schwalmtal Willi Wolters (85) sucht eine Nachfolge, die perspektivisch die Vorstandsarbeit im Tafelverein mitübernimmt. Was die Tafel in Schwalmtal leistet.

Jeden Donnerstag von 14 bis 15.30 Uhr werden an der Schulstraße 52 Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. „Wegen der Corona-Pandemie haben wir die Ausgabe komplett nach draußen verlegt, schildert Wolters. Zu Beginn der Pandemie seien weniger Menschen gekommen, inzwischen werde die Tafel in Schwalmtal wieder stärker gebraucht. „Wir versorgen zurzeit durchschnittlich zwischen 75 bis 80 Familien“, sagt Wolters.

„Die wöchentliche Versorgung bedürftiger Menschen durch die Tafel ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Fürsorge“, sagt auch Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) bei einem Treffen mit Willi Wolters. „Dass Menschen anderen Menschen in der Not helfen, verdient größten Respekt und Anerkennung.“

Info Wer sich für eine Mitarbeit im Vorstand oder in einem anderen Bereich im Schwalmtaler Tafelverein interessiert, kann sich an Willi Wolters wenden: telefonisch zu erreichen unter 02163 45335 oder 0176 43670682 sowie per E-Mail an: wiwosch@t-online.de.