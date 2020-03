Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus im Kreis Viersen : Tafeln leiden unter Hamsterkäufen

Mitarbeiterin Anna Kissmann von der Viersener Tafel vor dem Kühlregal: Es gibt weniger Milchprodukte. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Bei den Tafeln in Nettetal und Brüggen sind die Folgen der Hamsterkäufe zu spüren. In Nettetal können Bedürftige nicht mehr ausreichend mit Lebensmitteln versorgt werden; in Brüggen fehlen Grundnahrungsmittel.