Soziales Engagement in Niederkrüchten : Tafel ist seit fünf Jahren für Hilfsbedürftige unterwegs

Niederkrüchten Die Tafel Niederkrüchten schaut auf fünf Jahre zurück und bedankt sich bei den Sponsoren und den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und Hilfe ist immer noch nötig.

Die Gemeinde Niederkrüchten stellte zwei Klassenräume in der Hauptschule Niederkrüchten kostenlos zur Verfügung. Tische waren genügend vorhanden. Gemüseregale, ein Kühlhaus und die Büroausstattung wurden beschafft und dann war es soweit. Am 25. November 2016 war der erste Ausgabetag. 45 Familien mit 119 Personen kamen zu den ersten Terminen.

Vor den Sommerferien 2017 erhielt die Tafel die Mitteilung, dass die ehemalige Hauptschule umgebaut wird und die Räume nicht mehr genutzt werden könnten. Durch einen großzügigen Spender und eine Ausfallbürgschaft der Gemeinde, die später in einen festen Zuschuss umgewandelt wurde, hat die Tafel an der Poststraße 26 Räume anmieten können. Am 10. November 2017 war der erste Ausgabetag in der Poststraße. Da lag die Besucherzahl bei 53 Familien mit 132 Personen. Nach wie vor ist die Nachfrage nach Lebensmitteln bei immer mehr Bedürftigen groß.