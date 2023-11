Weihnachtsaktion für Bedürftige Tafel Niederkrüchten bittet um Weihnachtspäckchen

Niederkrüchten · Anfang Dezember können die Päckchen bei der Tafel in Niederkrüchten abgegeben werden. Welche Termine es gibt und was in die Päckchen hinein gehört.

07.11.2023 , 12:02 Uhr

Für ihre Päckchen-Aktion hofft die Tafel auf viel Unterstützung. Foto: dpa/Gerald Matzka

Das Team der Tafel Niederkrüchten möchte auch in desem Jahr bedürftigen Menschen, die in der Gemeinde leben, an Weihnachten eine Freude bereiten. Für seine Weihnachtsaktion ist es jedoch auch auf die Hilfe der Niederkrüchtener angewiesen. „Wir möchten Sie darum bitten, ein Weihnachtspaket für diese Menschen zu packen“, rufen der Tafel-Vorsitzende Adi Grys und sein Team auf. Was wird in die Weihnachtspakete gepackt? Hinein können haltbare Lebensmittel, Konserven oder Tetrapacks, Plätzchen‚ Printen, Stollen oder andere Süßigkeiten, außerdem Kaffee oder Tee, vielleicht noch Hygieneartikel oder andere Dinge des täglichen Bedarfs, außerdem Getränke – „bitte keine alkoholischen“, betont das Tafel-Team. Auch ein Weihnachtsgruß könne eventuell noch dazu gepackt werden. „Bei geschlossenen Paketen bitten wir um eine sichtbare Inhaltsangabe“, heißt es. Spielsachen für Kinder könnten in einem separaten Päckchen abgegeben werden. Das Team bittet darum, kenntlich zu machen, ob es sich um ein Geschenk für einen Jungen oder Mädchen handelt. Auch eine Angabe dazu, für Kinder welchen Alters sich das Geschenk eignet, wäre hilfreich. Wann und wo werden die Päckchen abgegeben? Die Päckchen können an drei Tagen im Dezember bei der Tafel Niederkrüchten an der Poststraße 26 am Hintereingang abgegeben werden. Folgende drei Termine sind geplant: Freitag, 8. Dezember, von 17 bis 19 Uhr, außerdem Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 13 Uhr und Montag, 11. Dezember, von 16 bis 19 Uhr. Und wann werden die Weihnachtspäckchen verteilt? Bedürftige Menschen, Rentner und Alleinerziehende mit geringem Einkommen seien herzlich eingeladen, die Päckchen am Dienstag, 12. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr bei der Tafel abzuholen, heißt es. Wie ist die Tafel bei Fragen zur Aktion erreichbar? Telefonisch unter der Rufnummer 0173 2187760 oder per E-Mail an die Adresse info@tafelniederkruechten.de.

(naf)