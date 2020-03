Tafel Viersen : Viersener Tafel macht weiter und hofft auf Spenden

Luzia Witthake ist Vorsitzende der Tafel in Viersen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Die Einrichtung soll möglichst weiter für Bedürftige geöffnet sein. Grundnahrungsmittel sind allerdings knapp.

Weiterleiten Drucken Von Nadine Fischer

Haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Nudeln, Brotaufstriche und Reis sind derzeit in den Regalen der Viersener Tafel Mangelware. In Abstimmung mit der Vorsitzenden Luzia Witthake hat deshalb der Sozialdienst katholischer Frauen Viersen auf seiner Internetseite einen Aufruf gestartet. Wer Lebensmittel – oder Hygieneartikel wie Shampoo und Duschgel – spenden möchte, kann sie dienstags und freitags in der Zeit von 10.30 bis 18 Uhr an der Ausgabestelle an der Hohlstraße 46 abgeben.

Andere Tafeln in der Region haben als Folge der Corona-Krise mittlerweile geschlossen, aber Witthake möchte das Tafel-Angebot in Viersen möglichst aufrecht erhalten. Denn: „Wir sind für Menschen, die uns dringend brauchen, eine Grundversorgung“, betont sie. In Absprache mit dem Kreis-Gesundheitsamt seien Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden. So dürften jeweils nur ein bis zwei Kunden bedient werden, die in einem Abstand von etwa zwei Metern in den Laden gelassen würden. Draußen müssten die Wartenden ebenfalls Abstand halten, das Personal wasche und desinfiziere sich regelmäßig die Hände, die Vorratskisten würden häufiger als sonst mit Hochdruckreinigern gesäubert. Die Kunden seien „sehr verständnisvoll“, erzählt sie.