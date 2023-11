Hilfsaktion zu Weihnachten Tafel Brüggen sammelt Weihnachtspäckchen

Was darf in die Pakete gepackt werden? Die Weihnachtspakete können mit haltbaren Lebensmitteln, Lebensmitteln in Konserven oder Tetra-Paks, Plätzchen, Printen, Stollen oder anderen Süßigkeiten bestückt werden, informiert das Team der Brüggener Tafel. Außerdem dürfen Kaffee- und Tee-Päckchen in die Geschenkboxen, darüber hinaus Hygieneartikel oder andere Dinge des täglichen Bedarfs, heißt es. Wer Getränke dazulegen möchte, sollte darauf achten, dass sie nicht-alkoholisch sind. Das Tafel-Team gibt noch einen Tipp: Wer möchte, kann seinem Weihnachtspäckchen eine Weihnachtsgrußkarte hinzufügen. „Bei geschlossenen Paketen bitten wir um eine sichtbare Inhaltsangabe“, teilt Eulenpesch mit.