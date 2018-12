Viersen: Bargeld erbeutet : Einbruch ins Büro eines Fitness-Studios

VIersen Unbekannte Täter brachen in ein Fitness-Studio an der Anne-Frank-Straße in Viersen ein.

