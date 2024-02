Beckenboden-Workshops bei Inkontinenz Bloß nicht niesen oder husten – Pipi-Alarm

Viersen · In ihren Workshops geht’s um ein Tabuthema – und sie sind in Viersen seit Jahren immer schnell ausgebucht: Linda Walter, Physiotherapeutin und Beckenbodentherapeutin, erklärt, was bei Inkontinenz und verstärktem Harndrang wirklich hilft und was nicht.

27.02.2024 , 11:46 Uhr

Linda Walter erklärt in ihren Beckenboiden-Workshops, wie es zu verstärktem Harndrang kommen kann und zeigt Übungen, die helfen. Foto: Lübke, Kurt (kul)

Von Bianca Treffer