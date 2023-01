Zeugen nach Unfall gesucht SUV-Fahrer begeht Unfallflucht

Wie die Polizei mitteilt, waren beide Fahrzeuge am Donnerstag, 12. Januar, gegen 11 Uhr nebeneinander auf der Blumentalstraße Richtung Hülser Straße unterwegs, als der SUV vom linken auf den rechten Fahrstreifen fuhr und einen roten Opel Meriva beschädigte. Der SUV-Fahrer beschleunigte und fuhr davon. Hinweise an die Polizei in Krefeld unter Ruf 02151 6340.