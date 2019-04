Heimatserie : Im Café Kantinchen kocht die Chefin selbst nach Reise-Rezepten

Viersen Susanne Polzin arbeitete als Food-Fotografin weltweit. Im Café Kantinchen in Dülken backt und kocht sie nun selbst — mit Rezepten von ihren Reisen.

In Peru, Guatemala, in Alaska und China war Polzin unterwegs. Auch gelebt habe sie immer wieder woanders. An einem Ort habe es sie meist nicht lange gehalten. „Hätte mir jemand vor zwei Jahren erzählt, das ich an den Niederrhein zurückziehen würde, hätte ich gelacht.“ Geboren ist Polzin in Anrath, danach zog sie nach Düsseldorf, lebte einige Zeit in der Eifel – und bereiste danach die Welt. Probierte die Küche verschiedener Kulturen und lernte die Kultur rund ums Essen kennen. All diese Eindrücke haben ihre Ansicht von Essen als sozialem Erlebnis mitgestaltet. Das soll auch den Dülkenern zu einem engeren Miteinander verhelfen. Zwar sei das Café Kantinchen beliebte Anlaufstelle für viele Dülkener und ein Stück Stadtgeschichte. Da gehe aber noch mehr, findet Polzin. Zum Beispiel eine Grillsaison spanischer Art: Polzin kauft das Fleisch und die Beilagen, heizt drei Grills an – das Fleisch auf der Glut brutzeln müssen die Gäste selbst. „Dadurch kommen die Leute ins Gespräch“, sagt sie. „Jeder hat seine Tipps und Tricks, man tauscht sich aus – solche Abende sind in Spanien üblich.“ Das Gefühl, gemeinsam zu lachen, zu genießen: „Das ist das, was ich hier am Café so mag.“