Kriminalität in Viersen : Supermarkt-Einbrecher stehlen Zigaretten

Laut Polizei schlugen die Einbrecher in der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr zu. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Viersen Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in einen Supermarkt an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen eingebrochen. Sie entkamen mit einer noch unbekannten Menge Zigaretten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 1 Uhr.

„Die Täter öffneten gewaltsam ein Seitenfenster“, erklärte ein Polizeisprecher. So verschafften sie sich Zugang zu dem Verkaufsraum. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.