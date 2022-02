Brauchtum in Brüggen : Süßer Ersatz für ausgefallenenen Karnevalszug in Brüggen-Bracht

388 Süßigkeitenbeutel hingen unterm Pavillon. Bianka Hendricks hilft ihrer Tochter Emma (2) beim Pflücken. Foto: Birgit Sroka

Brüggen Ein Pavillon, unter dem verkleidete Kinder Süßigkeiten bekamen, erfreute in Bracht die Herzen der Kinder. Und in Angenthoer gab‘s am Samstag einen spontanen kleinen Karnevalszug.

Die Kinder können nichts dafür – das ist die zentrale Aussage der Organisatoren zweier Karnevalsveranstaltungen in Bracht und Angenthoer. Die Kinder sollen das Brauchtum kennen lernen und wenigstens etwas Spaß haben.

Am Samstag gab‘s einen kleinen Karnevalszug, von der Nachbarschaft in Angenthoer organisiert. Foto: Birgit Sroka

In Angenthoer zogen am Karnevalssamstag das Kinderprinzenpaar Leni I. und Luca I. in einem von der Nachbarschaft organisierten kleinen Zug durch die Siedlung. Der kurzfristig improvisierte Prinzenwagen war einfach, was aber dem Spaß der Gruppe in nichts entgegenstand. Vorab waren die Anwohner aufgefordert worden, sich bitte an den Straßenrand zu stellen und den Kindern einige Süßigkeiten zuzuwerfen. Die prall gefüllten Beutel der Kinder zeigten, dass dieser Aufforderung intensiv nachgekommen wurde.

Auch in Bracht stand am Kamellepavillon die Freude der Kinder im Vordergrund. Obermöhne Steffi Wiesner berichtet von 388 gut gefüllten Süßigkeitenbeutel, die mit Sponsorenhilfe unter einen Pavillon am Café Bürgermeister=Amt gehängt wurden. „Den Kindern das Verkleiden und die Freude am Karneval zu ermöglichen, das war die Absicht des TSF“, so Wiesner. „Unsere Kinder können nichts dafür, dass es jetzt Krieg gibt..“

Auch wenn in den „Sozialen Medien“ Stimmen laut wurden, dass man doch jetzt keinen Karneval feiern könne, wurde der Kamellepavillon gut angenommen.