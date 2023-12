Märchen-Weihnachtsmarkt in Süchteln 40 Kinder freuen sich über Gewinne

Innerhalb der Weihnachtsmärchenwoche und beim Märchen-Weihnachtsmarkt in Süchteln konnten die Kinder an einem Suchspiel teilnehmen. In den verschiedenen Schaufenstern von Süchtelner Geschäften waren Buchstaben versteckt. Diese mussten entdeckt und der Reihe nach in ein dafür vorgesehenes kleines Heft eintragen werden.