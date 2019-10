Süchteln : Bauen und Sanieren am Wunschstandort

Vertreter von Verwaltung, Politik und Feuerwehr hatten sich zum ersten Spatenstich für den Neubau und die Sanierung des bestehenden Komplexes der Feuerwehr Süchteln an der Halle eingefunden. Foto: Bianca Treffer. Foto: Bianca Treffer

Süchteln Der offizielle Spatenstich für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Süchteln an seinem jetzigen Standort samt Anbau ist gemacht. Ende 2020 soll alles fertig sein. Die Kosten werden mit 1,4 Millionen Euro veranschlagt.

Was lange währt, wird endlich gut. Das trifft auf das Feuerwehrgerätehaus in Süchteln auf der ganzen Linie zu. „Über zehn Jahre hat es sich gezogen“, erinnerte Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) jetzt beim ersten Spatenstich und ging nochmals ein Stück weit in die Geschichte zurück. Seinerzeit war geplant, ein Einkaufszentrum an der Sankt-Florian-Straße zu errichten. Der Plan sorgte für einen Riss in der Politik und der Bevölkerung. Es gab sowohl Befürworter als auch Gegner.

„„Schweren Herzens haben wir als Feuerwehr damals die Entscheidung mitgetragen und uns auf die Suche nach einem Alternativstandort gemacht““, sagte Frank Kersbaum, Leiter der Feuerwehr Viersen. Standorte wie unter anderem die Grefrather Straße und der Westring waren im Gespräch. Jeder Standort wurde geprüft, aber die Standortanalyse sprach klare Worte. Der Altstandort stellte sich immer wieder als das Optimum heraus. So fiel nach vielem Hin und Her die Entscheidung, den Standort beizubehalten. Der bestehende Komplex aus Halle und Wohngebäude erhält eine Sanierung unter energetischen Aspekten und erfährt ein Stück weit eine Umnutzung. Des Weiteren kommt es zu einem Neubau, der direkt an die alte Halle mit ihren fünf Stellplätzen anschließt. Der gesamte Altbau erhält ein neues Dach und neue Fenster. Dazu werden die Gas-, Wasser- und Elektroversorgungen auf den neuesten Stand gebracht. In weiten Teilen der Anlage gibt es neue Oberböden, und die Fahrzeughalle erhält eine Absauganlage.

Info Löschzug Süchteln hat 67 Aktive Derzeit zählt der Löschzug Süchteln der Freiwilligen Feuerwehr Viersen 67 aktive Feuerwehrleute. Dazu kommen 20 Personen in der Ehrenabteilung. Zu Süchteln gehört auch die Löschgruppe Hagenbroich, die über ein eigenes Feuerwehrgerätehaus verfügt. Dort sind 30 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Jugendfeuerwehr bildet 20 Jugendliche aus.

War es bislang so, dass das Wohngebäude im Erdgeschoss vom Löschzug Süchteln der Freiwilligen Feuerwehr Viersen genutzt wurde und sich darüber zwei Dienstwohnungen befanden, so wird die Feuerwehr zukünftig auch das erste Obergeschoss nutzen. Die Jugendfeuerwehr Viersen zieht dort ein. Die Wohnung in der zweiten Etage bleibt bestehen.

Der Neubau, für den drei Stellplätze und Grün auf dem angrenzenden Parkplatz weichen müssen, wird ein klein wenig höher als die Althalle. Das ist dem dort künftig stehenden Fahrzeug geschuldet. Dazu können sich die Feuerwehrleute auf neue Umkleiden und sanitäre Einrichtungen freuen, die ebenfalls im Neubau untergebracht werden. Sowohl der Neubau als auch der Wohnkomplex erhalten eine Holzkonstruktion als Verkleidung. Die Betonfassade der alten Halle bleibt erhalten und wird saniert. Wie genau der Anbau und die sanierte Altfläche aussehen sollen, verdeutlichte der ausgehängte Plan, den im Laufe des Abends viele Besucher studierten. Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf 1,4 Millionen Euro. Sie werden komplett von der Stadt Viersen getragen. Es stehen keine Fördergelder zur Verfügung. „„Damit drücken wir die hohe Wertschätzung gegenüber unserer Feuerwehr aus. Wir tun dies nicht nur mit Worten, sondern mit Taten““, betonte Anemüller vor den zahlreich erschienenen Gästen aus den Reihen der Verwaltung, der Politik und der Feuerwehr.