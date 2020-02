Bombensuche in Viersen : Kein Blindgänger in Süchteln

Viersen In Viersen-Süchteln ist die Suche nach einer Weltkriegsbombe beendet. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, wurde im Bereich Bruchstraße, Hafenstraße und Niederstraße kein Blindgänger gefunden.

Dort hatten sich bei Kanalbauarbeiten zwei Kampfmittel-Verdachtspunkte ergeben. „An der Untersuchungsstelle in sieben Meter Tiefe wurde ein altes Eisenrohr gefunden“, so Stadtsprecher Frank Schliffke. „Bei der zweiten Stelle in 3,5 Meter Tiefe wurden Metallteile in einem alten Kanal als Ursache für die Auffälligkeit bei den Sondierungen erkannt.“ Damit sind die Arbeiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Süchteln beendet, der Kanalbau der NEW kann fortgesetzt werden. Für den Fall, dass im Boden ein Blindgänger gefunden worden wäre und das Gebiet hätte evakuiert werden müssen, war in der Sporthalle Ransberg vorsorglich ein Notkrankenhaus eingerichtet worden. Es wird nun abgebaut.