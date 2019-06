Nächtliches Unwetter im Kreis Viersen : So hat der Sturm im Kreis Viersen gewütet

Viersen/Niederkrüchten Umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer – der Sturm am Dienstagabend hat in Viersen-Dülken und Niederkrüchten Spuren hinterlassen.

In Niederkrüchten gab es 14 Einsätze für 59 Wehrleute aus allen drei Löschzügen der Gemeinde in zweieinhalb Stunden. Die erste Alarmierung erfolgte gegen 22.30 Uhr. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung. Als die ersten Wehrleute im Bereich der Mittelstraße in Alt-Niederkrüchten eintrafen, bot sich ihnen allerdings ein anderes Bild. Die Luft war nach dem kurzen Regen voll vom Staub von zerschellten Dachziegeln, überall lagen Äste, dazu die Leuchtreklame eines Geschäfts. In etlichen Dachrinnen lagen noch herunter gerutschte Ziegel, die auf den Bürgersteig zu fallen drohten. Allein an der Mittelstraße in Niederkrüchten hatte der Sturm, der durch den Ort gefegt war, an vier Dächern Ziegel herausgerissen, teilweise über mehrere Quadratmeter.

Die Feuerwehr richtete im Gerätehaus in Niederkrüchten-Elmpt eine technische Einsatzleitung ein, die die Einsätze koordinierte. Während an den ersten Einsatzstellen gearbeitet wurde, kamen weitere Meldungen. Teils durch Anwohner, die an der Dr.-Lindemann-Straße, der Rathausstraße, der Jahnstraße und Am Kamp an weiteren Dächern Beschädigungen meldeten, teils aber auch durch Anrufer, die umgestürzte Bäume entdeckt hatten. In Elmpt hatte es die Ecke An der Beek/Dilborner Straße sowie Karlstraße getroffen, die Hochstraße von Niederkrüchten in Richtung Raderberg und die Verlängerung der Stadionstraße am Freibad. Gegen 1 Uhr trafen die Einsatzkräfte wieder an ihren Gerätehäusern ein und konnten die Einsätze beenden.