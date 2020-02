Vorfall in Niederkrüchten-Elmpt : Sturm Victoria lässt Bäume auf Garage kippen

Niederkrüchten Zwei Bäume stürzten auf die Garage des Nachbarn. Die Feuerwehr kappte die Äste.

Der Löschzug Elmpt ist am Sonntag zu einem Einsatz nach dem Sturm Victoria gerufen worden. Um 19.35 Uhr mussten sich die Feuerwehrleute am Felderweg mit zwei Bäumen aus einem Garten beschäftigen. Diese waren auf die Garage eines Nachbarn gekippt. Die Wehrleute schnitten die Bäume so weit zurück, dass von ihnen keine Gefahr mehr ausgehen konnte. Zwei weitere Alarmierungen am Sonntag fielen nicht in den Aufgabenbereich der Feuerwehr.