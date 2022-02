Unwetter im Kreis Viersen : Sturm richtet im Westkreis Viersen nur wenige Schäden an

In Vorst kollidierte ein Autofahrer mit einem Baum. Foto: Günter Jungmann

Kreis Viersen Keine Verletzten, nur Sachschäden, gerade mal ein Dutzend witterungsbedingte Polizeieinsätze bis zum frühen Nachmittag: Der Sturm hat den Kreis Viersen verschont. Doch die Unwetterwarnung bleibt bestehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Im Gegensatz zu anderen Regionen ist der Kreis Viersen glimpflich durch die erste Sturmnacht und den ersten Sturmtag gekommen. Verletzt wurde niemand. Bis zum Mittag zählte die Polizei elf sturmbedingte Einsätze, knapp 100 Feuerwehrleute waren kreisweit vor Ort.

In Schwalmtal deckte der Sturm das Dach eines Schuppens ab. In Brüggen fiel ein größerer Ast auf der Amerner Straße auf ein fahrendes Auto. Es entstand nur Sachschaden. In Viersen am Elchweg fiel ein Verkehrsschild auf ein Auto und beschädigte es. Zahlreiche Bäume im Westkreis stürzten um oder drohten, umzukippen.

Auch Pendler im Kreis Viersen waren von dem Sturm betroffen — der Regionalexpress 13 konnte in Westfalen nur bedingt fahren, um Verspätungen abzubauen, fielen zwischen Düsseldorf und Eindhoven einzelne Zugverbindungen aus.

Aus Sicherheitsgründen hatte die Stadt Viersen am Donnerstagmorgen die städtischen Friedhöfe für Besucher kurzfristig gesperrt; lediglich in Dülken blieb der städtische Friedhof länger geöffnet, weil dort noch eine Beerdigung anberaumt war. Ob auch am Freitag die Friedhöfe geschlossen bleiben, ist noch unklar. Wie eine Stadtsprecherin mitteilte, würden die Anlagen am Freitag zunächst kontrolliert.

Der Kreis Viersen sagte am Donnerstagvormittag kurzfristig die mobile Impfaktion in Niederkrüchten ab. Bereits am Mittwoch hatte er Präsenzveranstaltungen der Kreisvolkshochschule abgesagt.