Wirtschaft im Westkreis : Student entwickelt Job-Projekt

Grenzland Die Kommunen Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal wollen etwas gegen den Fachkräfte- und Azubimangel tun. Wie Arne Heymanns dabei helfen soll.

Arne Heymanns studiert Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Niederrhein. Jetzt hat er für seine Bachelorarbeit ein neues Projekt begonnen, das in den drei Kommunen Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten dazu beitragen soll, perspektivisch den Mangel an Fachkräften und beruflichem Nachwuchs zu reduzieren. Das Ziel: Der Student soll Arbeitgebern und Jobsuchenden dabei helfen, einfacher miteinander in Kontakt zu kommen. „Arne Heymanns soll Licht in den Dschungel der Angebote rund um Fach- und Nachwuchskräftemangel bringen“, sagen die drei Wirtschaftsförderer Bernd Gather (Schwalmtal), Frank Grusen (Niederkrüchten) und Guido Schmidt (Brüggen). „Gerade seine Marketingkenntnisse werden uns helfen, eine Dachmarke für vorhandene und künftige Angebote zu entwickeln.“ Der 39-Jährige hat 2010 das Online-Portal „Die WG“ für Studierende in Mönchengladbach mitgegründet.