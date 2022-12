Brand in Viersen Zwei Dutzend Häuser in Viersen ohne Strom

An der Jägerstraße in Viersen-Süchteln ist am Donnerstagmittag ein 400-Volt-Verteilerkasten zur Stromversorgung in Brand geraten. Als Folge des Brandes seien rund zwei Dutzend Wohnhäuser vorübergehend von der Stromversorgung getrennt gewesen, berichtete ein Stadt-Sprecher. Die Polizei hatte keine Mühe, die Brandursache zu ermitteln: ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Lieferwagen sei gegen den Stromverteilerkasten gefahren, informierte ein Polizei-Sprecher auf Anfrage.