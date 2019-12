Schwalmtal : Mast gebrochen — Hunderte ohne Strom

Hunderte Haushalte in Schwalmtal waren am Sonntag zeitweise ohne Strom. Der Mast einer 10.000-Volt-Leitung war geborsten. Während der Reparatur kam es zu Straßensperrungen.

Eine Windbö hat am Sonntagmittag für einen stundenlangen Stromausfall in Teilen der Gemeinde Schwalmtal gesorgt. „Ausfall kritischer Infrastruktur“ meldete die Integrierte Leitstelle des Kreises Viersen am Mittag um kurz nach 12 Uhr: Vermutlich wegen starken Windes war ein hölzerner Strommast gebrochen, baumelte die 10.000-Volt-Leitung in nicht mal zwei Metern Höhe über der Straße.