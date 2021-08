Stromversorgung in Viersen : Stromausfall in Süchteln und Alt-Viersen

Viersen Straßenlaternen gingen aus, Spaziergänger mit Hund standen plötzlich im Dunkeln: In der Nacht zu Samstag war unter anderem in Teilen Viersens für ein paar Minuten der Strom weg.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Teilen von Viersen-Süchteln, Alt-Viersen sowie in Tönisvorst-Vorst von 0.23 bis 0.30 Uhr der Strom ausgefallen. „Die Ursache lag an einer Rückwirkung aus dem vorgelagerten Netz. Dies führte dazu, dass einer unserer Trafos spannungslos war“, erklärt ein Sprecher des Versorgers NEW auf Anfrage. „Nach wenigen Minuten konnten wir auf einen anderen Transformator umschalten.“