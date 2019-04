Vorfall in Viersen : 16-Jähriger mit Schlagstock schwer verletzt

Viersen Drei junge Männer haben einen Jugendlichen in der Innenstadt von Viersen erst beleidigt und dann angegriffen.

Ein 16-jähriger Mönchengladbacher ist am Sonntagabend bei einem Streit in der Viersener Innenstadt mit einem Teleskopschlagstock so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie die Polizei am Montag berichtete, fuhr der Jugendliche gegen 20.30 Uhr mit seinen Inlinern aus Richtung Friedhof kommend auf der Petersstraße. In Höhe des Petersplatzes sprachen ihn drei unbekannte junge Männer an und beleidigten ihn. In dem sich anschließenden Streitgespräch schlug einer aus dem Trio mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf des 16-Jährigen ein. Der Junge stürzte, rappelte sich aber wieder auf. Daraufhin flüchteten die drei Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Friedhof. Zwei von ihnen waren etwa 16 Jahre alt und dunkelhaarig, der eine schlank und mit blauer Jeansjacke und schwarzer Hose bekleidet, der zweite war korpulent und trug einen roten Jogginganzug. Der Jugendliche, der mit dem Stock zuschlug, war etwa 14 Jahre alt und schlank. Er hatte blondes Haar. Hinweise: Ruf 02162 3770.