Warnstreik in Viersen : Bäder auf, Familienzentrum zu

Wird am Mittwoch bestreikt und bleibt geschlossen: das Familienzentrum Heesstraße in Viersen-Dülken. Foto: Nadine Fischer

Viersen Wegen eines Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bleibt an diesem Mittwoch das Familienzentrum Heesstraße in Viersen-Dülken geschlossen. Ob auch andere städtische Kitas von dem Warnstreik betroffen sein werden, stand am Dienstag noch nicht fest.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sicher ist: Alle Buslinien der NEW werden bestreikt. Die Schwimmbäder in Alt-Viersen und Dülken bleiben geöffnet, kündigte die NEW an.

Bestreikt wird laut Verdi auch die LVR-Klinik Süchteln.

(mrö)