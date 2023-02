Verdi-Warnstreik in Viersen Busse fallen aus, Servicecenter sagt Termine ab

Viersen · Der Warnstreik im öffentlichen Dienst sorgt an diesem Dienstag für etliche Einschränkungen in Viersen. Bereits am frühen Morgen fielen zahlreiche Busverbindungen aus, weil Mitarbeiter der NEW sich an dem Warnstreik beteiligten.

14.02.2023, 09:55 Uhr

Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert eine Tariferhöhung um 10,5 Prozent. Foto: dpa/Focke Strangmann

Überschaubar waren die Auswirkugen des Warnstreiks bei den Kindertagesstätten: Vier der Kitas in städtischer Trägerschaft wurden bestreikt. „In drei Kindertagesstätten wurden Notgruppen gebildet, eine konnte ihren Betrieb trotz des Warnstreiks aufrechterhalten“, erklärte ein Stadtsprecher. Im Servicecenter der Stadt Viersen mussten zahlreiche Termine kurzfristig abgesagt werden, weil nicht alle Schalter besetzt waren. „In den nächsten Tagen treten wir mit den Betroffenen in Kontakt, um einen neuen Termin zu vereinbaren“, erklärte der Stadtsprecher. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen, um ihren Forderungen nach einer Tariferöhung von 10,5 Prozent Nachdruck zu verleihen. Für niedrigere Entgeltstufen fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung um mindestens 500 Euro. Neben Beschäftigten von NEW und der Viersener Stadtverwaltung beteiligen sich auch Mitarbeiter der Kreisverwaltung an dem Warnstreik.

(mrö)