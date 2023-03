Verdi-Streik in Viersen Wie sich der Verdi-Warnstreik in Viersen auswirkt

Neben starken Einschränkungen beim Busverkehr – am Streik beteiligten sich die Mitarbeiter der NEW mobil und aktiv – kündigte Verdi auch Einschränkungen der öffentlichen Dienstleistungen der bestreikten Kommunen an. Kurz vor 8 Uhr warten bereits sieben Personen vor dem Stadthaus. Pünktlich werden die Drehtüren geöffnet und die Menschen strömen in das Service-Center der Stadt. Und das mit Erfolg: Im Gegensatz zum Streik Ende Februar, öffnen sich am Dienstagmorgen die Schiebetüren. „Stand jetzt haben wir genug Kollegen vor Ort, dass wir öffnen können“, erklärt Stefan Lammertz vom Bürgerservice. In Viersen werden außerdem Kindertagesstätten bestreikt. „Die Eltern der Kinder sind vorab über den Streik informiert worden“, berichtet Stadtsprecher Frank Schliffke. Bei Bedarf wurden laut Schliffke in den Kitas Notgruppen eingerichtet.