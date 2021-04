Am Osterwochenende in Viersen : Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Streifenwagen

Bei dem Unfall ist eine Seniorin schwer verletzt worden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Mönchengladbach/Viersen Ein Streifenwagen und das Auto einer 81-Jährigen waren am Samstag an einem Unfall in Viersen beteiligt. Die Polizei Mönchengladbach ermittelt aus Neutralitätsgründen und bittet nun um Hinweise.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 9.40 in Viersen an der Kreuzung Freiheitsstraße/Rahserstraße ereignet hat. Bei dem Unfall waren ein Streifenwagen und das Auto einer 81-jährigen Frau zusammengestoßen.

Wie die Polizei Viersen nach dem Unfall mitgeteilt hatte, hatte der Streifenwagen während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung überquert, als die 81-Jährige von rechts ebenfalls auf die Kreuzung fuhr. Die Seniorin wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Streifenwagens (28) und eine Kollegin (26) blieben unverletzt. Beide Autos wurden schwer beschädigt.

Die Polizei Mönchengladbach als unbeteiligte Behörde hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 02161 290 zu melden.

