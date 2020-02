Casinogarten in Viersen : Street-Food-Festival schon im Mai

Vom 22. bis 24. Mai darf im Casinogarten wieder drei Tage lang geschlemmt werden. Foto: Martin Röse

Die Verwaltung prüft einen verkaufsoffenen Sonntag am dritten Veranstaltungstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der Premiere im Juli vergangenen Jahres wird in Viersen erneut ein Street-Food-Festival im Casinogarten ausgerichtet – allerdings bereits im Mai. Von Freitag, 22. Mai, bis Sonntag, 24. Mai. Grund ist die Europameisterschaft vom 12. Juni bis 12. Juli. Die Stadt will prüfen, ob es einen verkaufsoffenen Sonntag am dritten Tag des Food-Festivals geben kann.

Weit mehr als 5000 Besucher kamen zur Premiere des dreitägigen Festivals im vergangenen Jahr. An dem Sonntag war die Besucherfrequenz in der Innenstadt fast doppelt so hoch wie an einem normalen Sonntag, berichtet Bürgermeisterin Sabine Anemüller in einer Vorlage für den Wirtschaftsförderungsausschuss am Dienstag, 11. Februar (18 Uhr, im Ratssaal des Technischen Rathauses, Bahnhofstraße 23–29).

Der Andrang war so groß, dass einige Gastronomen bereits am Sonntagnachmittag ausverkauft waren. Die Stadt hatte stichprobenartig rund 80 Besucher befragt. „Überwiegend junge Besucher und Familien haben die Veranstaltung frequentiert“, so Anemüller.

(mrö)