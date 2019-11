Brüggen : Ab 2020 neuer Anbieter gesucht

Ab 2020 stell die Gemeinde Brüggen das Leistungsverzeichnis für Straßenreinigung neu auf. Foto: Berns

Brüggen Die Gemeinde Brüggen stellt das Leistungsverzeichnis für Straßenreinigung neu auf.

Die Gemeinde Brüggen wird den aktuellen Vertrag mit dem Anbieter für Straßenreinigung um ein Jahr verlängern. Diesem Vorschlag der Verwaltung stimmten jetzt die Mitglieder im Gemeinderat einstimmig zu.

Kämmerer Oliver Mankowski begründete dies so: Der Vertrag sei für den Zeitraum von 2017 bis einschließlich 2019 ausgeschrieben worden. Die turnusmäßige Neuausschreibung konnten die Mitarbeiter im zuständigen Bereich Service/Ordnung nicht leisten, da Zeit und Personal fehlten. Der bestehende Vertrag werde um ein Jahr verlängert, danach werden die Leistungen neu ausgeschrieben. Dafür werde die Verwaltung ein neues Leistungsverzeichnis erstellen.

Hintergrund ist auch die Kritik, die bisher an der Qualität der Straßenreinigung laut geworden war. Dazu sagte Mankowski: „Durch das neue Leistungsverzeichnis ist auch mit einer Verbesserung zu rechnen.“ Man müsse auch über die Frequenz der Reinigung nachdenken. So werde die Fußgängerzone in Brüggen wöchentlich gereinigt, in Bracht aber im Abstand von zwei Wochen. Fachbereichsleiter Dieter Dresen sagte, dass ein Reinigen aller Straßen aber nicht finanzierbar sei.

Bürgerbeschwerden hatte es im Sommer gegeben, nachdem in der Fußgängerzone deutlich sichtbar das Unkraut wucherte. Um das Problem dort und am Burgweiherplatz, am Burgwalls und am Parkplatz zu lösen, hatte die Gemeindeverwaltung das unerwünschte Grün von einer Firma beseitigen lassen. Kosten: rund: 5070 Euro. Diese sollen aus dem Haushalt bestritten werden.

Dieter Dresen zeigte sich mit diesem Ergebnis grundsätzlich zufrieden, die Fußgängerzone sei für einige Zeit in einem guten Zustand gewesen. Auch für 2020 will sich die Gemeindeverwaltung Gedanken darüber machen, wie sie den Wildwuchs bändigen kann. „Wir werden das frühzeitig und regelmäßig tun“, kündigte Dresen an.

(busch-)