Straßenbau in Schwalmtal : Kreisstraße 9 wegen Baustelle bis 17. Oktober gesperrt

Schwalmtal Die Fahrbahnsanierung der Kreisstraße 9 zwischen Linde und dem Kreisverkehr mit der Kreisstraße 8 liegt im Zeitplan, erklärte eine Sprecherin des Kreises Viersen am Freitag auf Anfrage. Voraussichtlich am Montag, 17. Oktober, wird die komplette Sperrung aufgehoben.

Die Fahrbahnsanierung der Kreisstraße 9 zwischen Linde und dem Kreisverkehr mit der Kreisstraße 8 liegt im Zeitplan, erklärte eine Sprecherin des Kreises Viersen am Freitag auf Anfrage. Sollte nichts Unvorhergesehenes mehr passieren, werde die komplette Sperrung an der K 9 in der Nacht von Sonntag auf Montag aufgehoben und die Straße am 17. Oktober wieder für den Verkehr freigegeben. Verkehrsteilnehmer hatten wegen der Sperrung entweder über die A 52 ausweichen oder einen großen Umweg über Niederkrüchten nehmen müssen. Der Kreis Viersen hat rund 280.000 Euro investiert, um die K9 und den Kreisverkehr mit der Kreisstraße K8 auf einem Abschnitt von 1,1 Kilometer mit Niedrigtemperaturasphalt zu versehen. Der Vorteil laut Kreis: Bei der Herstellung und beim Einbau wird Energie gespart.