Vorfall in Schwalmtal : Waldnieler Straße nach Autounfall gesperrt

Ein Autofahrer ist am Sonntag um 2.43 Uhr ohne Beteiligung anderer auf der Waldnieler Straße in Schwalmtal-Amern verunglückt. Dies teilte die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal mit. Der Löschzug Amern wurde zum Unfallort gerufen. Ersthelfer hatten den Verunglückten aus seinem Auto befreit und solange betreut, bis der Rettungsdienst eintraf. Per Krankenwagen kam der Mann in ein Hospital zur weiteren Behandlung.