Kriminalität in Viersen : Straftäter aus LVR-Klinik geflohen

Am Montagabend kehrte der 34-Jährige nicht in den Maßregelvollzug in Viersen-Süchteln zurück. In der Forensik der LVR-Klinik werden Männer behandelt, die etwa an einer psychischen Erkrankung leiden und eine Straftat begangen haben. Voraussetzung ist ihre volle oder verminderte Schuldunfähigkeit. Foto: Knappe