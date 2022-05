Fahndung in Viersen : Gefangener aus Klinik entwichen

Viersen Die Polizei fahndet nach dem 37-jährigen Stephan K., der als Strafgefangener in der LVR-Klinik Viersen untergebracht war. Seine behandelnden Ärzte haben ihn als gering gefährlich eingestuft.

Die Polizei fahndet bereits seit dem 4. April nach einem aus der LVR-Klinik Viersen entwichenen Strafgefangenen. Wie eine Polizei-Sprecherin am Montag mitteilte, war der 37-jährige Stephan K. nach § 64 StGB in der Klinik untergebracht. Eine Sprecherin des LVR berichtete auf Anfrage, die Gefährlichkeit des Entwichenen werde von seinen behandelnden Ärzten als gering eingestuft. Er sei „nicht wegen einer Straftat gegen das Leben“ in der Klinik untergebracht gewesen. Nach Polizeiangaben hatte Stephan K. am Morgen des 4. April das Klinikgelände verlassen, um seine Arbeitsstelle in Viersen aufzusuchen. Gegen 11.15 Uhr habe er sich letztmalig in der Klinik gemeldet und angegeben, dass er nach einem Streit unterwegs zu einem Freund nach Mönchengladbach-Rheydt sei. Seitdem sei der Kontakt zu ihm abgebrochen. Seit dem vergangenen Freitag lägen nun die Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsfahndung vor. Laut Polizei ist Stephan K. 1,86 Meter groß, schlank, hat blonde, an den Seiten rasierte Haare und blaue Augen. Er trug eine schwarze Hose, blaues T-Shirt, orangefarbenen Pullover, blaue Jacke, schwarze Schuhe, und eine schwarze Mütze. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.