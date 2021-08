Vogelschwarm in Niederkrüchten : Gleich 44 Störche landen in Niederkrüchten

Niederkrüchten Überraschender Besuch für Familie Mevissen: Auf ihrem Feld landete ein Storchen-Schwarm auf seiner Reise in den Süden. Und das in beachtlicher Stärke.

Familie Mevissen staunte nicht schlecht: Am Montag landeten auf ihrem Feld Störche – und zwar 44 Stück. „Bei der Saatbettvorbereitung für unsere Freilandstiefmütterchen bekamen wir den überraschenden Besuch“, schildert Markus Mevissen. 44 Störche habe die Familie gezählt: „Sie landeten neben dem brummenden Traktor, pickten fleißig die frisch aufgewühlten Würmer auf und ließen sich nicht aus der Ruhe bringen.“ Zu dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches, meint Ansgar Reichmann, Leiter der Bio-Station Krickenbecker Seen. In dieser Anzahl allerdings schon. Er selbst habe in St. Tönis mal 109 Störche gezählt. Die Tiere würden sich jetzt hier sammeln, um gen Süden fliegen, meist nur nach Spanien statt bis nach Afrika. Nach einer kurzen Pause zogen auch die 44 Störche weiter.