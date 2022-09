Ärger über Schwalmtaler Verwaltung : Stolperfalle Gehweg – Senior aus Waldniel ist besorgt

Hartmut Spönemann aus Schwalmtal-Waldniel ärgert sich über Gehwegschäden vor seinem Haus an der Breslauer Straße.Er schätzt diese als Stolperfallen ein. Die Gemeinde habe auf seine Hinweise nicht reagier.t Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Hartmut Spönemann aus Schwalmtal-Waldniel ärgert sich über Gehwegschäden vor seinem Haus. Mehrfach habe er sich bereits an die Gemeinde und an den Bürgermeister gewandt. Geändert habe sich nichts. Was die Verwaltung sagt.