Shopping-Event in Viersen : Stoffmarkt in der Viersener Fußgängerzone

„Näh’ mal wieder“, heißt das Motto der Traditionsveranstaltung am Freitag. Mehr als 80 Händler präsentieren Stoffe und Nähzubehör.

Mehr als 80 Händler zeigen beim Deutsch-Holländischen Stoffmarkt am Freitag, 15. November in der Viersener Fußgängerzone ihre Ware. Der Markt findet von 10 bis 18 Uhr auf der Hauptstraße in Alt-Viersen statt. „Anders als im Frühjahr kommen die Händler dieses Mal in Vorbereitung auf den Winter mit den neuen Kollektionen, bestehend aus etwas schwereren und wärmeren Qualitäten, angereist“, erklärt Marin Ivankovic von der Expo Event Marketing GmbH, die den Deutsch-Holländischen Stoffmarkt für den Werbering Viersen aktiv und das Citymanagement organisiert.