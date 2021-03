Natur in Viersen : Die Störche sind zurück

Natur in Viersen

Viersen Seit 2010 brütet nahezu jedes Jahr ein Storchenpaar im Naturschutzgebiet Salbruch in Viersen.

Den ersten Storch entdeckte Ludwig Mertens von der Clörather Mühle am 18. Februar im Naturschutzgebiet Salbruch in Viersen. Zwei Tage später folgte der zweite. „Es sind höchstwahrscheinlich die selben wie in den Vorjahren“, sagt Mertens – er habe Teile der Ringnummern ablesen können.