Sebastian Achten, Vorsitzender der CDU Viersen: "Das Ergebnis ist traurig für uns als CDU. Wir müssen uns selbstkritisch damit auseinandersetzen, warum die Verluste für uns so drastisch sind. In einigen Wahllokalen liegen die Grünen vor uns. Wir müssen viel mehr in den Dialog gehen, was den Menschen wichtig ist."