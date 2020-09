Stichwahl in Viersen : Hopp vs. Anemüller — das Duell in der Festhalle

Hopp vs. Anemüller — das Duell in der Festhalle

Viersen RP-Leser können dabei sein, wenn Herausforderer Christoph Hopp (CDU) und Amtsinhaberin Sabine Anemüller (SPD) vor der Stichwahl aufeinandertreffen.

Fünf Tage vorher – am Montag, 21. September – treffen die beiden Kandidaten bei der RP-Veranstaltung „Das Duell – Hopp vs. Anemüller“ in der Festhalle öffentlich aufeinander. Beginn ist um 18.30 Uhr, RP-Leser können live dabei sein. „Diese Stichwahl wird besonders spannend, denn die beiden Kontrahenten lagen in der ersten Runde nicht mal 800 Stimmen auseinander“, sagt RP-Redaktionsleiter Martin Röse. „Umso interessanter wird sein, wie sie sich beim Duell voneinander abgrenzen werden und wie sie die Wähler anderer Parteien umwerben.“