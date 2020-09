Stichwahl in Viersen : Ab Donnerstag beginnt Versand für Stichwahl

Wer erstmals per Briefwahl abstimmen möchte, muss sich schriftlich an die Wahlleitstelle wenden oder dort hingehen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Telefonische Briefwahl-Anträge sind nicht möglich. Voraussichtlich am Donnerstag, 17. September, öffnet die Wahldienststelle im Stadthaus wieder für den Publikumsverkehr.

Bleibt Sabine Anemüller (SPD) Viersens Bürgermeisterin? Oder übernimmt Christoph Hopp (CDU) das Amt? Das soll sich bei der Stichwahl am Sonntag, 27. September, entscheiden. „Voraussichtlich am Donnerstag, 17. September, öffnet die Wahldienststelle im Raum 100 des Stadthauses wieder für den Publikumsverkehr. Zugleich beginnt der Versand der Briefwahlunterlagen“, informiert ein Stadtsprecher.

Wer am 13. September im Wahllokal abgestimmt hat, nimmt seine Wahlbenachrichtigung am 27. September wieder mit dorthin. Für Briefwähler gilt nach Auskunft der Stadt: „Wer bei der Wahl am 13. September bereits per Briefwahl abgestimmt hatte, bekommt die Unterlagen zur Stichwahl ohne erneuten Antrag. Ausgenommen sind nur Wählerinnen und Wähler, die bei ihrem ersten Antrag ausdrücklich mitgeteilt haben, dass sie für die Stichwahl keine Briefwahlunterlagen bekommen möchten.“

Wer nun zur Stichwahl zum ersten Mal per Briefwahl abstimmen möchte, muss das bei der Stadt schriftlich – ohne Formular – oder persönlich vor Ort in der Wahldienststelle beantragen. „Anträge per Telefon sind nicht möglich“, sagt der Stadtsprecher. „Auch bei der Stichwahl kann direkt in der Wahldienststelle abgestimmt werden.“ Die Wahlbenachrichtigung sei dazu nicht zwingend erforderlich, es reiche der Personalausweis. Mit der Wiederöffnung der Wahldienststelle werde auch der Online-Briefwahlantrag wieder freigeschaltet. Bevor das Stichwahl-Verfahren weitergeht, muss der Wahlausschuss am Mittwoch zunächst noch das Ergebnis der Wahl förmlich feststellen. Die öffentliche Sitzung im Forum am Rathausmarkt beginnt um 16.30 Uhr.