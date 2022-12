Sternekoch in Viersen Mit dem Sternekoch in der Mensa-Küche

Die weiße Soße sieht fertig püriert aus, Merle greift zum Probierlöffel. „Schmeckt gut“, urteilt die Elfjährige. Aber etwas feiner könnte die Konsistenz noch sein – also schaltet die Sechstklässlerin des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums den Mixer wieder ein. Was letztendlich aussieht wie eine fette Sahnesoße, enthält weder Sahne noch Kuhmilch: Zutaten sind stattdessen Gemüsesorten wie Kohlrabi, Blumenkohl, Sellerie und Zwiebeln. Sternekoch Stefan Marquard und sein Team haben das Soßenrezept mit in die Mensa-Küche des Viersener Gymnasiums gebracht. Einen Tag lang heißt es dort: „Sterneküche macht Schule.“