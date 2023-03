Stellenplan 2023 in Viersen Wo die Politik neue Stellen schaffen will

Viersen · Der Stellenplan 2023 für die Stadtverwaltung ist Thema in der Sitzung des Hauptausschusses an diesem Montag. Aufgestockt werden soll in verschiedenen Bereichen, etwa bei der Sozialarbeit am Busbahnhof.

13.03.2023, 05:15 Uhr

Streetworker sollen vor allem im Bereich des Busbahnhofs in Viersen auf Jugendliche zugehen. Foto: Ja/Proemper,Antje (proe)

Die Stadtverwaltung wächst – zumindest rein rechnerisch. In der Sitzung des Hauptausschusses an diesem Montag beraten die Mitglieder über den Stellenplan für 2023, den Kämmerer Christian Canzler vorgelegt hat. Auch zusätzlich von CDU, SPD, Grünen sowie den Grünen im Rat der Stadt Viersen beantragte Stellen sind bereits, unter Vorbehalt, eingearbeitet. Insgesamt weist er 1171,5 Stellen aus, das sind 53,5 mehr Stellen als im Vorjahr. Zusätzliches Personal gesucht werden soll zum Beispiel für die offene Ganztagsbetreuung, die Ausländerbehörde, die Wohngeldstelle und die Familienberatung.