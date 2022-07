Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Wer hat Steinewerfer an der Hauptschule gesehen?

Schwalmtal An der Hauptschule in Schwalmtal-Waldniel haben Unbekannte mit Steinen vier Fensterscheiben eingeworfen und einen Rahmen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben Steine in Fenster der Gemeinschaftshauptschule an der Schulstraße in Schwalmtal-Waldniel geworfen. Dadurch wurden vier Fensterscheiben und ein Fensterrahmen des Gebäudes beschädigt. Ein Zeuge informierte das Ordnungsamt am Dienstag darüber, anschließend wurde die Polizei im Kreis Viersen eingeschaltet. Sie meldete den Vorfall am Freitagmittag. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gibt es bisher keine Hinweise zu den Tätern, auch Zeugen haben sich noch nicht gemeldet.