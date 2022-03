Event in Brüggen-Bracht : Essen, trinken, foppen bei Steffis Kneipenquiz

Steffi Neu überreichte dem Borner Postboten Martin Smets ein Glas selbstgemachte Marmelade. Smets war 2021 nach 51 Jahren in den Rente gegangen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen-Bracht Die WDR2-Moderatorin Steffi Neu veranstaltete das erste Quiz nach der Corona-Pause in der Ratsstube in Bracht. Das Publikum war begeistert. Das lag auch am selbstgemachten Rhabaraberlikör.