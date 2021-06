Kultur in Brüggen : Neuer Termin für das Kneipenquiz von Radiomoderatorin Steffi Neu

Brüggen Falls Sie schon eine Karte für das Kneipenquiz von Radiomoderatorin Steffi Neu in Brüggen-Bracht haben: Diesen Termin sollten Sie sich merken.

Steffi Neu sollte mit ihrem Kneipen-Quiz ursprünglich am 9. April nach Brüggen-Bracht kommen. Jetzt gibt es einen neuen Termin in der Brachter Ratsstube: 29. März 2022, ab 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Wie das Kneipenquiz funktioniert: Die Gäste, die sich am Ort finden, bilden Teams mit originellen Namen und meistern Quizrunden: Es gibt etwa Fragen zur Region, zu Gesellschaft, Film und Musik. Mit ihrer Band Pocket Party, mit Comedian René Steinberg und vielen Gästen wird die Radiomoderatorin in mehr als 30 Orten unterwegs sein. Für jede wegen Corona abgesagte Veranstaltung wurde ein Ersatztermin in diesem oder kommenden Jahr gefunden. „Allerdings haben wir die Reihenfolge etwas verändert, denn wir beginnen im Sommer draußen, nutzen dann im Herbst die großen Säle, bevor wir anschließend in die kleinen Räuberhöhlen einfallen“, sagt Steffi Neu. Immer vorausgesetzt, dass die aktuellen Regelungen das zulassen. Gekaufte Karten bleiben gültig, Restkarten unter: www.eventim.de.