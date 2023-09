Zirkusbetrieber Stefan Ballack Viersener in Jury des Zirkusfestivals in Kasachstan

Für Stefan Ballack (42) aus Viersen ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen: Als Vertreter der deutschen Zirkus-Szene nahm er nun einen Platz in der Jury des Internationalen Zirkusfestivals in Kasachstan ein. Als Mitbegründer des beliebten Weihnachtszirkus in Düsseldorf hat er sich in der Welt des Zirkus bereits einen Namen gemacht. Einmal in der Jury eines Zirkusfestivals zu sitzen: Das schlummerte schon seit längerer Zeit in dem Viersener – fühlte sich für ihn jedoch unerreichbar an. Doch was steckt eigentlich hinter diesem außergewöhnlichen Abenteuer?